Enrico Mentana a L'Aria della domenica bacchetta il governo sul Covid: "Il 99% degli italiani non è andato in discoteca" (Di domenica 15 novembre 2020) Enrico Mentana fuori dal coro. Ospite a L'Aria della domenica su La7, il direttore del Tg di La7 spiega a Myrta Merlin o la sua tesi sul coronavirus. Una tesi ben diversa da quella sostenuta dal governo: 'Il 99 per cento degli italiani non è andato in discoteca, ha sbagliato chi doveva ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 novembre 2020)fuori dal coro. Ospite a L'su La7, il direttore del Tg di La7 spiega a Myrta Merlin o la sua tesi sul coronavirus. Una tesi ben diversa da quella sostenuta dal: 'Il 99 per centononin, ha sbagliato chi doveva ...

TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: Enrico Mentana fuori dal coro e schiaffo a Conte. Ospite a L'Aria della domenica, ispiega a Myrta Merlino la sua tesi… - mruspandini : Sondaggio di Swg per Enrico Mentana: 'Una sorpresa', balzo in avanti per Giorgia Meloni - flessicosta : “Disco e club primi luoghi di contagio”... - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: 'Una sorpresa'. Sondaggio di #Swg per Enrico #Mentana: il balzo in avanti di Giorgia #Meloni - ItaIiaSovrana : RT @Libero_official: 'Una sorpresa'. Sondaggio di #Swg per Enrico #Mentana: il balzo in avanti di Giorgia #Meloni -