Enna, i contagi salgono: scuole chiuse fino al 22 novembre (Di domenica 15 novembre 2020) Sale l'indice di positività e l'Asp di Enna dispone che il Comune chiuda le scuole primarie e secondarie fino al 22 novembre. L'azienda sanitaria già negli scorsi giorni aveva chiuso alcune scuole e avviato gli screening sui bambini, gli insegnanti e sul corpo non docente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 15 novembre 2020) Sale l'indice di positività e l'Asp didispone che il Comune chiuda leprimarie e secondarieal 22. L'azienda sanitaria già negli scorsi giorni aveva chiuso alcunee avviato gli screening sui bambini, gli insegnanti e sul corpo non docente. L'articolo .

