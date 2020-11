Domenico Arcuri, dai banchi a rotelle ai vaccini: imprese e grane di «mister Wolf» (Di domenica 15 novembre 2020) Scoperto da Prodi tra i laureati Luiss che chiamò all’Iri Dalle mascherine ai vaccini, fino alla crisi dell’Ilva Leggi su corriere (Di domenica 15 novembre 2020) Scoperto da Prodi tra i laureati Luiss che chiamò all’Iri Dalle mascherine ai, fino alla crisi dell’Ilva

ricpuglisi : In un paese civile i mass media dovrebbero MASSACRARE un governo che affida a una sola persona -DOMENICO ARCURI- gi… - chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio alle 20.00 su @RaiTre ci saranno: ?? @RobertoBurioni ?? Domenico Arcuri ??… - chetempochefa : 'Oggi solo il 4,5% è ricoverato in ospedale. Era il 45% durante la prima ondata.' Il Commissario Domenico Arcuri a… - cardella42 : RT @Corriere: Arcuri: ritardi, grane e ambizioni dell'uomo dai mille incarichi - SimoLaFerro : RT @chetempochefa: 'Oggi solo il 4,5% è ricoverato in ospedale. Era il 45% durante la prima ondata.' Il Commissario Domenico Arcuri a #CTC… -