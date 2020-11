Domenica in Versilia: Passeggiata deserta, sette giorni dopo gli affollamenti FOTOGALLERY (Di domenica 15 novembre 2020) Nel primo giorno di zona rossa per la Toscana, lungomari deserti di colpo a Viareggio e in Versilia nonostante il clima incoraggiante. La Passeggiata di Viareggio, dopo gli affollamenti della scorsa ... Leggi su lanazione (Di domenica 15 novembre 2020) Nel primo giorno di zona rossa per la Toscana, lungomari deserti di colpo a Viareggio e innonostante il clima incoraggiante. Ladi Viareggio,glidella scorsa ...

mimmop61 : Domenica in Versilia c'era il mondo. Forse era il caso di chiudere i viali a mare per evitare folle. Gia, ma la t… - ZuscOni : @GassmanGassmann in Versilia stessa cosa.. sembrava una domenica di Luglio o Agosto! - LetiziaFirenze : Viareggio come una domenica d'estate: in tanti in Passeggiata e sul molo - Luccaindiretta - ilnautilus : Annullata la Regata d’Inverno-Trofeo Memorial Francesco Sodini Le disposizioni dopo l’ultimo DPCM fermano la manif… -

Viareggio, 15 novembre 2020 - Nel primo giorno di zona rossa per la Toscana, lungomari deserti di colpo a Viareggio e in Versilia nonostante il clima incoraggiante. La Passeggiata di Viareggio, dopo ...

Viali a mare di Viareggio quasi deserti e nessuna sanzione

