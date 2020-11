DIRETTA Italia-Polonia 2-0, Nations League 2020-2021 LIVE: raddoppio di Berardi all’83’! (Di domenica 15 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 88′ Sono stati 27 i passaggi che hanno portato al goal di Domenico Berardi, in un’azione che a sprazzi ha ricordato il Barcellona di Guardiola, massima espressione del cosiddetto “tiki taka”. 87′ Calcio di punizione in favore della Polonia a centrocampo. 85′ Italia che ora intravede il traguardo, prova a reagire la Polonia con un’incursione sulla sinistra di Reca, chiuso da Jorginho. 83′ Apertura di Insigne per il giocatore del Sassuolo che rientra sul sinistro saltndo Reca e fredda Szczesny sul primo palo. Italia-Polonia 2-0. 82′ BerardiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2-0 ... Leggi su oasport (Di domenica 15 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA88′ Sono stati 27 i passaggi che hanno portato al goal di Domenico, in un’azione che a sprazzi ha ricordato il Barcellona di Guardiola, massima espressione del cosiddetto “tiki taka”. 87′ Calcio di punizione in favore dellaa centrocampo. 85′che ora intravede il traguardo, prova a reagire lacon un’incursione sulla sinistra di Reca, chiuso da Jorginho. 83′ Apertura di Insigne per il giocatore del Sassuolo che rientra sul sinistro saltndo Reca e fredda Szczesny sul primo palo.2-0. 82′IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2-0 ...

