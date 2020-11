DIRETTA Italia-Polonia 1-0 | Nations League 2020-2021 LIVE | primo cambio azzurro al 64? | entra Berardi ed esce Beranrdeschi

Leggi su oasport

(Di domenica 15 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65′ SUBITO! Il giocatore del Sassuolo si rende subito pericoloso con un sinistro al volo in area, pallone che rotola di poco fuori sul secondo palo. 64′FedericoDomenico. 61′ Fallo in scivolata di Goralski su Belotti, giallo per il giocatore polacco prima del quale si stava accendendo una mini-rissa tra i giocatori. 60′ Dovrebbe essere Domenicoiladre in campo dalla panchina per gli azzurri. 59′ Angolo battuto fuori per Insigne che controlla e va in porta con un destro a giro dal limite, pallone controllato da Szczesny. 58′ Sinistro ...