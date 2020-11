DIRETTA Italia-Polonia 1-0, Nations League 2020-2021 LIVE: inizia il secondo tempo al Mapei Stadium! (Di domenica 15 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48′ OCCASIONE Italia! Apertura di Locatelli che trova Bernardeschi, il numero 20 tocca a rimorchio per Barella che calcia con il destro, pallone alto. 47′ Grosicki prova un’incursione in area dalla sinistra ma viene chiuso da Florenzi. 46′ TRIPLO CAMBIO Polonia! Tra primo e secondo tempo il ct polacco effettua tre sostituzioni non modificando l’assetto tattico dei suoi, fuori Jozwiak, Szymanski e Moder, dentro Grosicki, Zielinski e Goralski. inizia IL secondo tempo! 21.43 Ecco qualche immagine del primo tempo: #NationsLeague Convincente primo tempo degli #Azzurri, che chiudono in vantaggio grazie ... Leggi su oasport (Di domenica 15 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48′ OCCASIONE! Apertura di Locatelli che trova Bernardeschi, il numero 20 tocca a rimorchio per Barella che calcia con il destro, pallone alto. 47′ Grosicki prova un’incursione in area dalla sinistra ma viene chiuso da Florenzi. 46′ TRIPLO CAMBIO! Tra primo eil ct polacco effettua tre sostituzioni non modificando l’assetto tattico dei suoi, fuori Jozwiak, Szymanski e Moder, dentro Grosicki, Zielinski e Goralski.IL! 21.43 Ecco qualche immagine del primo: #Convincente primodegli #Azzurri, che chiudono in vantaggio grazie ...

