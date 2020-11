DIRETTA Italia-Polonia 1-0 | Nations League 2020-2021 LIVE | finisce il primo tempo | azzurri in vantaggio

Leggi su oasport

(Di domenica 15 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45’+3IL1-0. 45’+2 Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina mette fuori la retroguardia della. 45’+1 Barella va via sulla destra e prova ad andare al cross a centro area, deviato in angolo da Glik. 45′ Tre minuti di recupero per chiudere il. 44′ Florenzi duetta con Barella ed entra in area dalla destra venendo chiuso dai difensori della, Szczesny recupera il pallone. 43′ Rilancio lungo di Gianluigi Donnarumma con il sinistro. 42′ Insigne va in mezzo con il destro, Acerbi colpisce di testa ma si alza la bandierina dell’assistente a segnalare la ...