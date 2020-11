DIRETTA Italia-Polonia 1-0, Nations League 2020-2021 LIVE: espulso Krychowiak, azzurri in superiorità numerica! (Di domenica 15 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77′ ROSSO Polonia! Fallo di Goralski a centrocampo su Belotti, doppio giallo ed espulsione per l’ex Siviglia, Polonia in 10. 74′ Superba giocata di Locatelli a centrocampo, steso da Krychowiak, punizione Italia. 73′ CAMBIO Polonia! Esce Linetty, entra Milik. 72′ Proteste da parte degli azzurri per un tocco di mano di Bednarek in area sulla conclusione di Belotti, servito da Locatelli, Turpin lascia proseguire. 71′ Rimessa laterale in favore dell’Italia all’altezza del cerchio di centrocampo. 70′ Fallo di Jorginho su Lewandowski a centrocampo, 20 minuti più recupero al triplice fischio con l’Italia in gestione del ... Leggi su oasport (Di domenica 15 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA77′ ROSSO! Fallo di Goralski a centrocampo su Belotti, doppio giallo ed espulsione per l’ex Siviglia,in 10. 74′ Superba giocata di Locatelli a centrocampo, steso da, punizione. 73′ CAMBIO! Esce Linetty, entra Milik. 72′ Proteste da parte degliper un tocco di mano di Bednarek in area sulla conclusione di Belotti, servito da Locatelli, Turpin lascia proseguire. 71′ Rimessa laterale in favore dell’all’altezza del cerchio di centrocampo. 70′ Fallo di Jorginho su Lewandowski a centrocampo, 20 minuti più recupero al triplice fischio con l’in gestione del ...

RaiSport : #ItaliaPolonia, GOL #ITALIA!!!! #Jorginho porta avanti gli #azzurri su calcio di rigore al 27'! La diretta stream… - ItaliaViva : Terza #AssembleaNazionale di Italia Viva. In diretta l'intervento di @matteorenzi - sportli26181512 : Nations League 2020, i risultati in diretta LIVE della quinta giornata: Ancora in corso la quinta giornata di Natio… - cris_cersei : @mittdolcino @Luca_Mussati @MarcelloBussi @GermanoDottori @giuseppe_masala @MaurizioBlondet @RepFerrarina Italia 20… - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Italia-Polonia, la diretta della partita #ultimora #today @diegorispoli ?… -