DIRETTA Italia-Polonia 0-0 | Nations League 2020-2021 LIVE | azzurri pericolosi in avvio di partita!

Leggi su oasport

(Di domenica 15 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8′ Ottimoda parte degli uomini di Evani. 7′ BERNARDESCHI! Tacco di Barella che smarca l’esterno della Juventus che si accentra dalla destra e va in porta con un sinistro a giro dal limite, Szczesny si distende sulla destra e respinge con la difesa polacca che allontana poi la minaccia in corner,di nuovo vicina al vantaggio. 6′PERICOLOSA! Imbucata di Barella per Belotti che in area si defila leggermente sulla destra e va al tiro, pallone fuori di poco. 5′ Cross di Emerson Palmieri dalla sinistra controllato da Szczesny in presa bassa. 4′ Intervento in ritardo di Reca su Bernardeschi, punizione in favore dell’, solo un richiamo verbale da parte dell’arbitro nei confronti ...