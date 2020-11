De Luca: “In Campania stiamo facendo un miracolo, situazione ospedali non drammatica” (Di domenica 15 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti“Abbiamo sposato fin da subito la politica del rigore e la sposiamo senza problemi, in Campania stiamo facendo un miracolo”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ai microfoni di “Che Tempo che Fa”, trasmissione condotta da Fabio Fazio di cui è stato ospite questa sera. Di seguito le dichiarazioni del Governatore: “ Zona rossa – “Avevo proposto di mettere in zona rossa tutta Italia nel mese di ottobre. Le immagini del Lungomare di Napoli totalmente fuori controllo ha dato all’Italia una pessima immagine. Quello che non ho capito è come abbiamo fatto a passare da zona gialla a zona rossa nel giro di 72 ore. Sarebbe bene che il Ministero della Salute ci dicesse cosa ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 15 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti“Abbiamo sposato fin da subito la politica del rigore e la sposiamo senza problemi, inun”. Così il presidente della Regione, Vincenzo De, ai microfoni di “Che Tempo che Fa”, trasmissione condotta da Fabio Fazio di cui è stato ospite questa sera. Di seguito le dichiarazioni del Governatore: “ Zona rossa – “Avevo proposto di mettere in zona rossa tutta Italia nel mese di ottobre. Le immagini del Lungomare di Napoli totalmente fuori controllo ha dato all’Italia una pessima immagine. Quello che non ho capito è come abbiamo fatto a passare da zona gialla a zona rossa nel giro di 72 ore. Sarebbe bene che il Ministero della Salute ci dicesse cosa ...

