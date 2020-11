De Luca: 'Di Maio ha detto cose ignobili, Conte non faccia il cardinale di Curia e intervenga' (Di lunedì 16 novembre 2020) De Luca: 'Se rivotiamo vinco con l'80% dei consensi. Il Governo rincorre il virus senza prenderlo' 15 novembre 2020 Covid-19: De Luca torna da Fazio, Bonavitacola spiega la zona rossa e il Piano ... Leggi su salernotoday (Di lunedì 16 novembre 2020) De: 'Se rivotiamo vinco con l'80% dei consensi. Il Governo rincorre il virus senza prenderlo' 15 novembre 2020 Covid-19: Detorna da Fazio, Bonavitacola spiega la zona rossa e il Piano ...

La7tv : #lariachetira @LuigiDiMaio (Ministro degli Esteri): 'Dopo esserci allarmati per quello che stava succedendo negli o… - repubblica : Coronavirus, Di Maio: 'De Luca? Materiale per Crozza. Dopo pandemia rivedere poteri Stato e Regioni' - dellorco85 : De Luca attacca Conte, Di Maio, De Magistris. Rivendica lockdown da ottobre, ma di fatto NON ha messo in zona rossa… - rep_napoli : Coronavirus, l'attacco di De Luca a Di Maio e de Magistris : 'Conte ha il dovere di intervenire' [aggiornamento del… - Tino44588447 : RT @ilriformista: 'A Napoli qualche amministratore ha dato una mano per alimentare la campagna di sciacallaggio. È stato 102 volte in trasm… -