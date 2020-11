Cyberpunk 2077: un nuovo video musicale dai Run the Jewels (Di domenica 15 novembre 2020) Nelle scorse ore è stato divulgato un nuovo video musicale per Cyberpunk 2077, sulle note di No Save Point dei Run The Jewels, un brano che troverete anche nel titolo completo Cyberpunk 2077 è entrato in un vortice di terribili polemiche nelle ultime settimane. Molto a causa dell’ennesimo rinvio, che ha spostato la data d’uscita del gioco al 10 dicembre prossimo, e che ha nuovamente deluso i fan. L’azienda a capo del progetto, però, CD Projekt Red, ha fatto molto parlare di sé anche a causa di svariati report su un prima presunto, poi confermato, crunch in corso sugli sviluppatori. I dipendenti sarebbero quindi subissati da ore di straordinario (regolarmente pagate, sembra, almeno) per poter portare a ... Leggi su tuttotek (Di domenica 15 novembre 2020) Nelle scorse ore è stato divulgato unper, sulle note di No Save Point dei Run The, un brano che troverete anche nel titolo completoè entrato in un vortice di terribili polemiche nelle ultime settimane. Molto a causa dell’ennesimo rinvio, che ha spostato la data d’uscita del gioco al 10 dicembre prossimo, e che ha nuovamente deluso i fan. L’azienda a capo del progetto, però, CD Projekt Red, ha fatto molto parlare di sé anche a causa di svariati report su un prima presunto, poi confermato, crunch in corso sugli sviluppatori. I dipendenti sarebbero quindi subissati da ore di straordinario (regolarmente pagate, sembra, almeno) per poter portare a ...

