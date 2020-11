Cuomo minaccia Trump | ' Lo denuncio se non vorrà farci avere il vaccino'

(Di domenica 15 novembre 2020) Andrew, il governatore dello Stato di New York, hato di denunciare l'Amministrazionese dovesse dare seguito alla distribuzione "discriminatoria" delanti-Covid. Nei ...

Ultime Notizie dalla rete : Cuomo minaccia

Globalist.it

Nei giorni scorsi, il presidente uscente aveva detto per ripicca di voler esclusdere dal piano per i vaccini lo stato di New York. Cuomo: "Faremo valere i nostri diritti legali" ...Prima uscita pubblica di Donald Trump dopo la sconfitta alle elezioni Usa 2020, il presidente uscente annuncia l'arrivo del vaccino anti-covid.