Covid, studio dell'Istituto di tumori di Milano e università di Siena: 'Il virus in Italia già a settembre 2019' (Di domenica 15 novembre 2020) Era arrivato molto prima, il . Il virus SarsCov2 circolava in Italia già a settembre 2019, dunque ben prima di quanto si pensato finora. La conferma arriva da uno studio dell'Istituto dei di Milano e ... Leggi su leggo (Di domenica 15 novembre 2020) Era arrivato molto prima, il . IlSarsCov2 circolava in; a, dunque ben prima di quanto si pensato finora. La conferma arriva da unodei die ...

petergomezblog : #Covid, “le cellule nel polmone si fondono e creano una nuova struttura in modo mai visto prima” . Studio pubblicat… - petergomezblog : “Il coronavirus circolava in Italia già a settembre 2019”. Lo studio italiano svela la “diffusione sottotraccia per… - Agenzia_Ansa : #Covid in Italia già da settembre 2019, lo dice uno studio dell'Istituto dei tumori di Milano #ANSA - Giandom84354994 : RT @giuz73: - HouseReporterIT : 'Il coronavirus circolava in Italia già a settembre 2019'. Lo studio italiano svela la 'diffusione sottotraccia per… -