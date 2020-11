Covid, proteste a Roma contro le misure del governo: 11 fermati e denunciati (Di domenica 15 novembre 2020) MANIFESTAZIONE NON AUTORIZZATA 15 novembre 2020 20:56 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 15 novembre 2020) MANIFESTAZIONE NON AUTORIZZATA 15 novembre 2020 20:56 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ...

floatingboy : RT @nonexpedit: Dunque, dopo una settimana di proteste in Danimarca (è quella nazione vicina alla Svezia) il parlamento rinuncia ad approva… - pasdran : RT @RepubblicaTv: Covid Francia, proteste dei cattolici in diverse città: ''Vogliamo la messa'': I cattolici hanno tenuto manifestazioni sp… - NicolaTenerelli : RT @RepubblicaTv: Covid Francia, proteste dei cattolici in diverse città: ''Vogliamo la messa'': I cattolici hanno tenuto manifestazioni sp… - Poquelin_Cleant : RT @nonexpedit: Dunque, dopo una settimana di proteste in Danimarca (è quella nazione vicina alla Svezia) il parlamento rinuncia ad approva… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Covid Francia, proteste dei cattolici in diverse città: ''Vogliamo la messa'': I cattolici hanno tenuto manifestazioni sp… -