Covid, Padre Livio su Radio Maria: complotto per costruire il mondo di Satana (Di domenica 15 novembre 2020) La pandemia di coronavirus è effetto di un complotto mondiale delle elites per conquistare il mondo entro il 2021 sotto l'impulso di Satana. E' la 'lettura' del fenomeno che sta sconvolgendo il mondo ... Leggi su quotidiano (Di domenica 15 novembre 2020) La pandemia di coronavirus è effetto di unmondiale delle elites per conquistare ilentro il 2021 sotto l'impulso di. E' la 'lettura' del fenomeno che sta sconvolgendo il...

Corriere : Radio Maria, il direttore padre Livio: «Il Covid progetto criminale delle élite per ridurci a zombie» - eddymattei : radio e direttore si radicano sempre più nel campo dell'ignoranza e della superstizione. Anche la Chiesa, purtroppo… - thefortune12 : Radio Maria: «Covid complotto di menti criminali per creare un mondo in mano a Satana», bufera social sul direttore… - RenzoCianchetti : RT @Corriere: Radio Maria, il direttore padre Livio: «Il Covid progetto criminale delle élite per ri... - Popagni : Radio Maria, il direttore padre Livio: «Il Covid è un progetto criminale delle élite mondiali per eliminare chi non… -