Covid complotto satanico | bufera su Radio Maria E Borghi | il governo ha fatto di peggio

Leggi su iltempo

(Di domenica 15 novembre 2020) Èsul direttore di, don Livio Fanzaga. Durante una diretta ha sostenuto che la pandemia di coronavirus è effetto di unmondiale delle élite per conquistare, sotto l'impulso di Satana, il mondo entro il 2021. «A livello religioso si è già detto che la pandemia non viene da Dio. Dal punto di vista umano non si è voluto approfondire da dove venga, questa epidemia», ha spiegato il prete, «ho insistito sulche la Cina abbia testato un'arma tecnobiologica, che sarebbe proibita, ma la Cina non ha firmato la Convenzione di Ginevra». «Un'arma sfuggita, magari. Lo scrivono in molti. Io però ho allargato gli orizzonti acquisendo nuove conoscenze e sono rimasto dell'idea di ...