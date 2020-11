Covid-19: uno studio rivela che il virus circolava in Italia da settembre del 2019 (Di domenica 15 novembre 2020) La notizia nasce dai risultati di una ricerca pubblicati sul Tumori Journal, rivista di approfondimento scientifico. Lo studio, inizialmente con un altro obiettivo, potrebbe rivelarsi estremamente utile nella scoperta dell’origine del Covid-19. I dati dimostrerebbero infatti la presenza di asintomatici già nell’estate dell’anno scorso. Lo studio del 2019 La ricerca, facente parte del progetto “Smile“, aveva inizialmente al suo centro lo screening per il tumore ai polmoni. L’obiettivo era infatti quello di capire l’efficacia di alcune procedure, tra cui l’utilizzo della Tac, per la prevenzione del cancro polmonare. Parte fondamentale del progetto era dunque la presenza di volontari sani su cui applicare i metodi preventivi di cui ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 15 novembre 2020) La notizia nasce dai risultati di una ricerca pubblicati sul Tumori Journal, rivista di approfondimento scientifico. Lo, inizialmente con un altro obiettivo, potrebbersi estremamente utile nella scoperta dell’origine del-19. I dati dimostrerebbero infatti la presenza di asintomatici già nell’estate dell’anno scorso. LodelLa ricerca, facente parte del progetto “Smile“, aveva inizialmente al suo centro lo screening per il tumore ai polmoni. L’obiettivo era infatti quello di capire l’efficacia di alcune procedure, tra cui l’utilizzo della Tac, per la prevenzione del cancro polmonare. Parte fondamentale del progetto era dunque la presenza di volontari sani su cui applicare i metodi preventivi di cui ...

