Coronavirus | Salvini | ' Berlusconi? Non credo a inciuci su pelle italiani'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Silvio Berlusconi collaborativo con il governo per via del cosiddetto emendamento 'salva Mediaset'? "Non voglio pensare a inciuci sulla pelle degli italiani, non credo Berlusconi abbia questo in essere". Così Matteo Salvini, incalzato dai cronisti a 'Non è l'Arena', su La7. "Non penso ci sia bisogno di scorciatoie notturne, ma dico anche che è importante la salute degli italiani ma è altrettanto importante il portafogli degli italiani, che si arrivi a fine mese e si salvi l'economia...", osserva il leader della Lega.

