Coronavirus, manifestazioni non autorizzate a Roma e a Torino (Di domenica 15 novembre 2020) . Nella Capitale in piazza ultras e gilet arancioni. Roma – . Dopo qualche giorno di paura, sono ritornate le proteste nel nostro Paese contro l’ultimo dpcm e le chiusure. I primi a scendere in piazza sono stati i napoletani dopo il passaggio in zona rossa. Domenica 15 novembre molte persone hanno protestato nella Capitale e nel capoluogo piemontese. Sono stati registrati attimi di tensione con la polizia, ma non sembrano esserci feriti. manifestazioni non autorizzate a Roma e a Torino A Roma sono scesi in strada ultras e i gilet arancioni. L’appuntamento è stato dato, attraverso un tam tam sui social, a Piazza Venezia per protestare contro le misure anti-Covid. Come riportato dall’Ansa, la polizia è intervenuta per allontanare i ... Leggi su newsmondo (Di domenica 15 novembre 2020) . Nella Capitale in piazza ultras e gilet arancioni.– . Dopo qualche giorno di paura, sono ritornate le proteste nel nostro Paese contro l’ultimo dpcm e le chiusure. I primi a scendere in piazza sono stati i napoletani dopo il passaggio in zona rossa. Domenica 15 novembre molte persone hanno protestato nella Capitale e nel capoluogo piemontese. Sono stati registrati attimi di tensione con la polizia, ma non sembrano esserci feriti.none asono scesi in strada ultras e i gilet arancioni. L’appuntamento è stato dato, attraverso un tam tam sui social, a Piazza Venezia per protestare contro le misure anti-Covid. Come riportato dall’Ansa, la polizia è intervenuta per allontanare i ...

Una domenica dalle tante contraddizioni con Torre Faro blindata, Santa Margherita affollata e Musolino con assembramenti da “rusti e mancia”. La giornata dal clima quasi estivo, nonostante novembre in ...

Coronavirus: Vincenzo Spadarella, poliziotto campano, è deceduto

LEGGI ANCHE: Coronavirus, il bilancio in Campania ... incluso il dirigente responsabile Vincenzo Gallozzi. - LEGGI ANCHE: Covid, manifestazione contro Governo a Roma: si presentano in 100 Metti mi ...

