Coronavirus, lo studio dell’Istituto dei Tumori di Milano: ‘Il Covid-19 circolava in Italia già nel settembre 2019’ (Di domenica 15 novembre 2020) Altro che da gennaio 2020, il virus SarsCov2 circolava in Italia da molto tempo prima, addirittura già a settembre 2019. A rivelare questi dati la rivista Tumori Journal, che riporta i dati dello studio dell’Istituto dei Tumori di Milano e dell’Università di Siena, che ha come primo firmatario il direttore scientifico Giovanni Apolone, pubblicato per l’appunto sulla rivista Tumori Journal. La ricerca inizialmente era nata per tutt’altro scopo, ma, andando avanti con lo studio, ci si è accorti che tra i 959 volontari sani sottoposti a Tac spirale ai polmoni e analisi del sangue, oltre 100 pazienti sono risultati positivi al test sierologico. Leggi anche: Vaccino ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 15 novembre 2020) Altro che da gennaio 2020, il virus SarsCov2inda molto tempo prima, addirittura già a2019. A rivelare questi dati la rivistaJournal, che riporta i dati dellodell’Istituto deidie dell’Università di Siena, che ha come primo firmatario il direttore scientifico Giovanni Apolone, pubblicato per l’appunto sulla rivistaJournal. La ricerca inizialmente era nata per tutt’altro scopo, ma, andando avanti con lo, ci si è accorti che tra i 959 volontari sani sottoposti a Tac spirale ai polmoni e analisi del sangue, oltre 100 pazienti sono risultati positivi al test sierologico. Leggi anche: Vaccino ...

Corriere : ?? Lo studio della Fondazione Ircc svela la presenza di malati asintomatici in uno screening sul cancro al polmone - wireditalia : Secondo un nuovo studio Sars-Cov-2 non riuscirebbe a replicarsi nelle cellule della cornea dell’occhio, ma servono… - Avvenire_Nei : Coronavirus. Studio choc nel Lazio: nei tre mesi di lockdown triplicati i nati morti - miia_2018 : RT @a_meluzzi: 'Il coronavirus circolava in Italia già a settembre 2019'. Lo studio italiano svela la 'diffusione sottotraccia per mesi' -… - LorenzoTonion : RT @a_meluzzi: 'Il coronavirus circolava in Italia già a settembre 2019'. Lo studio italiano svela la 'diffusione sottotraccia per mesi' -… -