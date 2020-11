Coronavirus | Gelmini | ‘ha ragione Berlusconi | stop polemiche | nemico è Covid’

Leggi su ildenaro

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – "Il governo ha commesso moltissimi errori, il primo è stato quello di scommettere sul fatto che non ci sarebbe stata una seconda ondata della pandemia. Il Paese non è stato preparato a questa nuova emergenza. Per decidere le colorazioni delle Regioni abbiamo 21 indicatori: troppe crepe, troppa confusione. E queste critiche nei confronti dell'esecutivo vengono avanzate anche dai governatori di sinistra". Lo ha detto Mariastella, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a 'Stasera Italia' su Rete4.