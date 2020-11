(Di domenica 15 novembre 2020) Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Un eventualedi bilancio, per il 2021, non viene escluso dal, che oggi è tornato a riunirsi, con il premier Giuseppe Conte, i capidelegazione e i responsabili economici delle forze di maggioranza, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Si tratta, al momento, solo di un’, “isono accessi su eventualididi altre– spiega all’Adnkronos una fonte presente all’incontro – se così fosse, valuteremo se serviranno altri soldi o se sono sufficienti quelli che abbiamo per ristori aggiuntivi. Al momento non ci sono Cdm in vista o fissati, è ancora presto per decidere…”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : **Coronavirus: fari governo su cambi aree Regioni, ipotesi nuovo scostamento su 2021**... - pamelabelfanti : @chiarapannok @MassimoGalli51 Diciamo che a febbraio coi suoi fari sono in tanti che sono andati a sbattere in un m… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus fari

La Sicilia

Nelle ultime settimane diverse partite di Serie C sono state rinviate a causa del Covid-19, ma quest’oggi, come se non bastasse il virus a creare problemi al campionato, è stato il malfunzionamento di ...“Mangerò una zuppa è berrò un po’ di vino. Non sono mai uscito in questi mesi per via della bolla in cui eravamo tenuti". Potrebbero sembrare le parole di ...