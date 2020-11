Coronavirus, dramma povertà in Italia: a Natale in 4 mln senza pranzo (Di domenica 15 novembre 2020) ...acquistare cibi e bevande Made in Italy di qualità da distribuire ai nuovi poveri'' ha chiesto il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento alla avvenuta pubblicazione in Gazzetta ... Leggi su affaritaliani (Di domenica 15 novembre 2020) ...acquistare cibi e bevande Made in Italy di qualità da distribuire ai nuovi poveri'' ha chiesto il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento alla avvenuta pubblicazione in Gazzetta ...

Dramma Covid, non ce la fa un 55enne di Montoro

È deceduto poco fa, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un 55enne di Montoro. L’uomo era stato trasportato al Pronto soccorso della Ci ...

Ventura: “Zuccatelli meriterebbe solo applausi. Cosa gli contestano? essere amico di Bersani e Speranza”

di Sabatino Nicola Ventura* Ritengo di dover rassegnare qualche considerazione e riflessione, forte della mia quasi cinquantennale esperienza nel settore delle politiche sanitarie ...

