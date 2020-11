Coronavirus | Domenico Arcuri | “Le misure producono i primi effetti | in Italia vaccino da Gennaio”

RaiNews : La soluzione della casa di cura Domenico Sartor a Castelfranco Veneto - Michele27270153 : RT @chetempochefa: 'Anche oggi si conferma che la crescita continua, ma è sempre meno imponente. Se guardiamo i dati dell'ultimo mese, vedi… - RaiNews : RT @chetempochefa: 'Anche oggi si conferma che la crescita continua, ma è sempre meno imponente. Se guardiamo i dati dell'ultimo mese, vedi… - DIMARTINOLUCIA3 : RT @chetempochefa: 'Anche oggi si conferma che la crescita continua, ma è sempre meno imponente. Se guardiamo i dati dell'ultimo mese, vedi… - chetempochefa : 'Anche oggi si conferma che la crescita continua, ma è sempre meno imponente. Se guardiamo i dati dell'ultimo mese,… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Domenico

"Un lockdown nazionale? Penso che le misure messe in campo dal governo in queste settimane siano sufficienti, tengono insieme la salute, il lavoro e il minimo necessario di mobilità. Il virus è assai ...“Crescita sempre meno imponente, nell’ultimo mese i contagi crescono sempre meno rispetto ai giorni precedenti. Situazione critica ma non fuori controllo, le misure messe in campo stanno dando effetto ...