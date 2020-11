Coronavirus | Abruzzo verso la zona rossa E la Basilicata chiude le scuole

repubblica : Coronavirus, l'Abruzzo verso il lockdown e la chiusura di tutte le scuole - petergomezblog : Covid, altre 5 Regioni diventano arancioni: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria. Martedì focus sulla Camp… - repubblica : Coronavirus, Speranza firma ordinanza: Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana in zona arancione - ilgiornale : Il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, dovrebbe firmare i provvedimenti nella giornata di domani. In Basilica… - PaolaTacconi : RT @Virus1979C: Coronavirus, l'Abruzzo verso il lockdown e la chiusura di tutte le scuole -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Abruzzo

“Si chiude dove serve. Il Dpcm del Governo prevede in zona rossa che le scuole materne dell’infanzia fino alla prima media devono restare aperte e così deve essere; se ci sono zone dell’Abruzzo che ha ...Nuova stretta in Abruzzo: il governatore Marsilio firmerà un'ordinanza per il lockdown nella Regione. Bisogna attendere "qualche giorno per dire che il picco della seconda ondata di Covid-19 è stato t ...