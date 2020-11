Condannato a oltre tre anni di carcere | era nella Marca | arrestato

loueeh_oioi : @BebyBecky Anche io ho condannato le sue frasi ma sono andata oltre perchè non è che possiamo attaccarci a cosa vec… - Carmela_oltre : RT @nadiarizzo1210: 'Il presidente della Federazione nazionale della stampa italiana sul TgR del Lazio che ha dato spazio a una manifestazi… - edigram : @LegaSalvini Il Veneto del Leghista Zaia nelle mani della Camorra: Oltre 130 anni di carcere a 24 imputati tra cui… - Morgana5Stars : RT @CKaky89: Il Veneto del Leghista Zaia nelle mani della Camorra: Oltre 130 anni di carcere a 24 imputati tra cui l'ex Sindaco di Eraclea… - Carmela_oltre : RT @BeppeGiulietti: Chi insulta o disprezza un bimbo di sei mesi morto affogato #youssef e i suoi genitori dovrebbe essere “condannato” ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Condannato oltre

TrevisoToday

Alghero, avviati i lavori e acquistati i macchinari per l'ammodernamento, adeguamento strutturale, diagnostica e sicurezza dei due nosocomi algheresi per iniziali 10 milioni di euro. Gli interventi ve ...Casal di Principe - Condannato a tre anni di carcere Nicola Schiavone per aver intestato i propri beni ad un imprenditore della Regione Lazio. E' la ...