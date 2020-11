Clandestino si nascondeva sotto un tir | scoperto e denunciato a Paupisi

Leggi su anteprima24

(Di domenica 15 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Era aggrappato al motore di un tir fermo a una stazione di servizio nel territorio di: l’uomo, un 35enne di nazionalità afgana. è stato individuato dai carabinieri, allertati dall’autista del camion, a sua volta avvisato degli strani movimenti in atto da alcuni automobilisti in transito. Il camion, guidato da un cipriota, era diretto in Toscana e trasportava frutta e formaggio greco. Saranno le indagini del caso, ora, a chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Il ragazzo afgano, nel frattempo, è statoa piede libero. L'articolo proviene da Anteprima24.it.