Campania ‘Zona Rossa’, Bonavitacola: “Quante falsità, ora subito ristori e sostegno” (Di domenica 15 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSulla decisione di dichiarare la Campania “Zona Rossa” e sulla necessità ora di sostenere le aziende e le famiglie che andranno in difficoltà a intervenire con una nota stampa è Fulvio Bonavitacola, numero due di Vincenzo De Luca a palazzo Santa Lucia. Scrive il vicepresidente della Regione: “Con il nuovo Decreto del Ministro della Salute la Campania è zona rossa. Tale decisione non poteva che essere assunta dal Ministero della Salute, dopo che sono intervenuti nei giorni scorsi due fatti nuovi e decisivi. In primo luogo l’entrata in vigore del dpcm del 3 novembre che riserva all’esclusiva competenza del Ministro della salute la collocazione delle singole regioni nelle ormai famose tre fasce di rischio. In secondo luogo, ma non di minore importanza, la ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 15 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSulla decisione di dichiarare la“Zona Rossa” e sulla necessità ora di sostenere le aziende e le famiglie che andranno in difficoltà a intervenire con una nota stampa è Fulvio, numero due di Vincenzo De Luca a palazzo Santa Lucia. Scrive il vicepresidente della Regione: “Con il nuovo Decreto del Ministro della Salute laè zona rossa. Tale decisione non poteva che essere assunta dal Ministero della Salute, dopo che sono intervenuti nei giorni scorsi due fatti nuovi e decisivi. In primo luogo l’entrata in vigore del dpcm del 3 novembre che riserva all’esclusiva competenza del Ministro della salute la collocazione delle singole regioni nelle ormai famose tre fasce di rischio. In secondo luogo, ma non di minore importanza, la ...

