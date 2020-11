Calcio | Qualificazioni Europei U21 2021 | l’Italia cala il poker a domicilio al Lussemburgo e centra il pass

Leggi su oasport

(Di domenica 15 novembre 2020) Missione compiuta per gli Azzurrini.-Italia, match valevole per il Girone 1 delleai CampionatiUnder21 che si è disputato allo Stade Municipal de Differdange, si chiude con un rotondo 4-0 per la nostra compagine, che aveva bisogno dei 3 punti perre con un turno d’anticipo ilper la competizione continentale che si terrà in Ungheria e Slovenia nel. L’Italia è scesa in campo con il 3-5-2 con Carnesecchi tra i pali, quindi Marchizza, Gabbia e del Prato in difesa, Bellanova, Pobega, Rovella, Frattesi e Sala a centrocampo con Scamacca e Sottil di punta. I padroni di casa hanno risposto con il 4-2-3-1 con Ottele in porta, Schmit, Osmanovic, D’Anzico, Dzogovic in difesa, quindi Duriatti e Latic ...