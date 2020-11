Calcio, Gabriele Gravina: “Al momento non ci sono rischi che si fermino i campionati” (Di domenica 15 novembre 2020) “rischi di stop dei campionati? Non mi pare ce ne siano al momento”. Parole importanti rilasciate dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina alla Gazzetta dello Sport. “La preoccupazione esiste ed è inutile nasconderla. Coinvolge il Calcio e non solo, anche la vita sociale ed economica. Da noi sappiamo benissimo cosa muove il Calcio, in questo sport siamo tra le nazioni più importanti. Ma sappiamo anche che dobbiamo vivere alla giornata, programmando, progettando e cercando di adottare tutti gli strumenti a nostra disposizione per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Dobbiamo avere maturità, capacità e senso di responsabilità – conclude – mettendo in conto che i rischi sono sempre ... Leggi su oasport (Di domenica 15 novembre 2020) “di stop dei campionati? Non mi pare ce ne siano al”. Parole importanti rilasciate dal presidente della FIGC,alla Gazzetta dello Sport. “La preoccupazione esiste ed è inutile nasconderla. Coinvolge ile non solo, anche la vita sociale ed economica. Da noi sappiamo benissimo cosa muove il, in questo sport siamo tra le nazioni più importanti. Ma sappiamo anche che dobbiamo vivere alla giornata, programmando, progettando e cercando di adottare tutti gli strumenti a nostra disposizione per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Dobbiamo avere maturità, capacità e senso di responsabilità – conclude – mettendo in conto che isempre ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Gabriele Massa, Gabriele e Alessia, compagni di vita e una laurea insieme Il Tirreno Calcio – Figc, presidente Gravina: “Nessun rischio di stop ai campionati”

"Nessun rischio di stop ai campionati, il protocollo funziona e ci atterremo a quello fino alla fine". Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha commentato l'ipotesi di stop ai c ...

Coronavirus, Gravina: ''Stop ai campionati? Al momento non c'è questo rischio''

"Stop ai campionati? Non mi sembra ci sia questo rischio al momento. La preoccupazione c’è e non possiamo nasconderla. Sappiamo quanto il calcio smuova nel nostro paese, ma sappiamo anche che dobbiamo ...

