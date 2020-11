**Calabria: Salvini, 'da governo solo commissari incapaci, lasciamola a calabresi'** (Di domenica 15 novembre 2020) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Occorre "mandare le persone giuste al posto giusto. La Calabria è il classico esempio di come lo Stato centrale mandi un commissario meno capace dall'altro, uno dopo l'altro, mentre se fosse gestita dai calabresi andrebbe sicuramente meglio". Così Matteo Salvini, ospite di 'Non è l'Arena' su La7. Leggi su iltempo (Di domenica 15 novembre 2020) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Occorre "mandare le persone giuste al posto giusto. La Calabria è il classico esempio di come lo Stato centrale mandi uno meno capace dall'altro, uno dopo l'altro, mentre se fosse gestita daiandrebbe sicuramente meglio". Così Matteo, ospite di 'Non è l'Arena' su La7.

matteosalvinimi : #Salvini: Non c'è un calabrese, un primario, un rettore, per fare il commissario alla Sanità in Calabria? Invece di… - matteosalvinimi : #Salvini: È troppo chiedere un commissario CALABRESE per la Sanità della #CALABRIA? Prima il generale che straparla… - matteosalvinimi : #Salvini: Mi rifiuto di pensare che non ci sia un medico, un primario, un rettore calabrese che possa occuparsi del… - iVitruvio : @La7tv Il problema, caro Salvini, è che i calabresi bravi, per vedere riconosciuti i propri meriti, devono andare f… - nonelarena : #nonelarena Matteo #Salvini: 'Se la #Calabria fosse gestita da calabresi la situazione sarebbe migliore. Il medico… -