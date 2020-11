**Calabria: Morra condivide lettera Strada su fb** (Di domenica 15 novembre 2020) Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia ed esponente del M5S, ha condiviso su Facebook la lettera in cui Gino Strada fa chiarezza sulla questione Calabria, dicendosi disponibile ad eventuali incarichi ma con garanzie, e raccontando del silenzio dei governo dopo i contatti dei giorni scorsi. Proprio Morra ha chiesto, con altri 11 parlamentari 5 Stelle, la rimozione del commissario designato Giuseppe Zuccatelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 15 novembre 2020) Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Nicola, presidente della commissione Antimafia ed esponente del M5S, ha condiviso su Facebook lain cui Ginofa chiarezza sulla questione Calabria, dicendosi disponibile ad eventuali incarichi ma con garanzie, e raccontando del silenzio dei governo dopo i contatti dei giorni scorsi. Proprioha chiesto, con altri 11 parlamentari 5 Stelle, la rimozione del commissario designato Giuseppe Zuccatelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

