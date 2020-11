Calabria, Gino Strada: “Sono stato contattato dal Governo ma non ho mai ricevuto una proposta formale” (Di domenica 15 novembre 2020) L'articolo Calabria, Gino Strada: “Sono stato contattato dal Governo ma non ho mai ricevuto una proposta formale” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 15 novembre 2020) L'articolo: “Sonodalma non ho maiunaformale” MeteoWeb.

Agenzia_Ansa : Giuseppe Conte ha sentito il fondatore di Emergency Gino Strada. Il nome di Strada è stato proposto da esponenti M5… - CottarelliCPI : Ho tanta stima di Gino Strada e del suo lavoro. Ma la Calabria ha davvero bisogno di un'altra nomina controversa? N… - petergomezblog : Giuseppe #Conte sente Gino #Strada: spunta l’ipotesi di un ruolo nella Sanità in #Calabria - anna_ex_belva : RT @repubblica: Gino Strada: 'Calabria, sono disponibile ma chiedo garanzie. Decida il governo' - AndreaZeoli : RT @gumas75: Gino Strada mette in chiaro le cose: “non sono indeciso: dopo colloqui di una settimana fa, non mi è stata fatta alcuna propos… -