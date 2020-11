Calabria, Gino Strada: “Contattato da governo, ma mai proposta formale. Non farò candidato di facciata, disponibile solo se cambiamento” (Di domenica 15 novembre 2020) Il caso della sanità in Calabria resta in sospeso, dentro il governo e fuori dal governo. Dopo l’uscita di scena del commissario Saverio Cotticelli, non è ancora finita la serie di comportamenti controversi del suo sostituto Giuseppe Zuccatelli, appena nominato dal ministro Roberto Speranza, che dopo il video di maggio in cui sosteneva che per contagiarsi serve un bacio con la lingua per un quarto d’ora nei giorni scorsi ha deciso di replicare a una richiesta di intervista a un programma di Rai3 inviando un link con un articolo contro le mascherine (non proprio uno spot che fotografa la linea del ministero). In tutto questo, tra l’altro, resta incompreso il ruolo – eventuale – di Gino Strada che la scorsa settimana era stato chiamato direttamente dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 15 novembre 2020) Il caso della sanità inresta in sospeso, dentro ile fuori dal. Dopo l’uscita di scena del commissario Saverio Cotticelli, non è ancora finita la serie di comportamenti controversi del suo sostituto Giuseppe Zuccatelli, appena nominato dal ministro Roberto Speranza, che dopo il video di maggio in cui sosteneva che per contagiarsi serve un bacio con la lingua per un quarto d’ora nei giorni scorsi ha deciso di replicare a una richiesta di intervista a un programma di Rai3 inviando un link con un articolo contro le mascherine (non proprio uno spot che fotografa la linea del ministero). In tutto questo, tra l’altro, resta incompreso il ruolo – eventuale – diche la scorsa settimana era stato chiamato direttamente dal ...

