Belen Rodriguez piange a Tu si que vales, effetto nostalgia per l'ex Stefano De Martino? (Di domenica 15 novembre 2020) Belen Rodriguez in lacrime durante la puntata di Tu Si Que vales. Vedendo la performance di unacrobata del Cirque du Soleil Martin e di sua figlia Elisa (5 anni) si è sciolta in... Leggi su leggo (Di domenica 15 novembre 2020)in lacrime durante la puntata di Tu Si Que. Vedendo la performance di unacrobata del Cirque du Soleil Martin e di sua figlia Elisa (5 anni) si è sciolta in...

zazoomblog : Caso Alberto Genovese parla Belen Rodriguez: “Ho partecipato una sola volta alle sue feste” - #Alberto #Genovese… - SunshineMarcoB : Dayane è invidiosa e maligna. Però EliGreg non è una santa. Adesso non la si può far passare per la nuova Sophia Lo… - trash_per : RT @trash_per: Scusate ma Dayane quando parla sembra la versione ubriaca di Belen Rodriguez. #GfVip #gfvip5 #gfvip2020 - trash_per : Scusate ma Dayane quando parla sembra la versione ubriaca di Belen Rodriguez. #GfVip #gfvip5 #gfvip2020 - PPicerni : Anche Belen Rodriguez alle feste di Alberto Genovese: 'Ci sono stata una volta' -