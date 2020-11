Beautiful | anticipazioni 16 novembre | Brooke vuole tenere lontano Thomas

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 15 novembre 2020) Lunedì 16torna l’appuntamento con, in cui scopriremo cosa succederà a Flo una volta tornata in libertà. Come noto, la ragazza sarà potuta uscire dal carcere grazie all’aiuto di Ridge, il quale non si sarà opposto all’accordo di immunità proposto dalla polizia. Per salvaredal carcere, lo stilista avrà in qualche modo ‘tradito’, la quale verrà ben presto a scoprire la verità sulla scarcerazione della nipote, andando su tutte le furie. Altro tema dolente per Ridge esarà quello riguardante, visto che il ragazzo starà per essere dimesso dall’ospedale., trama 16: ...