Basket, 8^giornata Serie A 2020-2021: Trento fa suo il posticipo in casa di Brescia (Di lunedì 16 novembre 2020) La Dolomiti Energia Trento fa suo il posticipo dell’ottava giornata della Serie A 2020-2021 di Basket. La squadra di coach Brienza, nonostante le fatiche del doppio impegno settimanale in EuroCup, ha superato la Germania Basket Brescia per 80-73. Si tratta della second vittoria consecutiva per Trento, che si porta ad otto punti in classifica; mentre per i lombardi si tratta del quarto ko di fila e la conferma di un momento negativo. A Brescia non è bastato un Christian Burns da 18 punti e 7 rimbalzi, mentre Trento ha avuto un ottimo contributo dal trio composto da Kelvin Martin (top scorer con 19 punti), Victor Sanders e Gary Browne, con entrambi che hanno messo a referto 16 punti. Un ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 novembre 2020) La Dolomiti Energiafa suo ildell’ottava giornata delladi. La squadra di coach Brienza, nonostante le fatiche del doppio impegno settimanale in EuroCup, ha superato la Germaniaper 80-73. Si tratta della second vittoria consecutiva per, che si porta ad otto punti in classifica; mentre per i lombardi si tratta del quarto ko di fila e la conferma di un momento negativo. Anon è bastato un Christian Burns da 18 punti e 7 rimbalzi, mentreha avuto un ottimo contributo dal trio composto da Kelvin Martin (top scorer con 19 punti), Victor Sanders e Gary Browne, con entrambi che hanno messo a referto 16 punti. Un ...

