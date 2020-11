Basilicata, da martedì scuole chiuse fino al 2 dicembre (Di domenica 15 novembre 2020) 'A seguito di una lunga riunione dell'Unità di crisi, si è deciso che, a partire dal 17 novembre e fino al 2 dicembre, chiuderanno le scuole primarie e secondarie di primo grado della Basilicata'. Lo ... Leggi su leggo (Di domenica 15 novembre 2020) 'A seguito di una lunga riunione dell'Unità di crisi, si è deciso che, a partire dal 17 novembre eal 2, chiuderanno leprimarie e secondarie di primo grado della'. Lo ...

petergomezblog : Covid, altre 5 Regioni diventano arancioni: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria. Martedì focus sulla Camp… - IlMattinoFoggia : #Coronavirus , In #Basilicata il governatore #Bardi chiude tutte le #scuole da martedì al #3dicembre - LucianaCiolfi : RT @quotidianoweb: Matera, da martedì Comune chiuso. Uffici raggiungibili solo per appuntamento sui servizi essenziali - quotidianoweb : Matera, da martedì Comune chiuso. Uffici raggiungibili solo per appuntamento sui servizi essenziali - FabrizioDiVito : #Covid_19 Da martedì scuole chiuse in #Basilicata fino al 2 dicembre -

