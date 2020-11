Avengers | Endgame | Robert Downey Jr indossa il Guanto dell' Infinito per beneficenza

Leggi su movieplayer

(Di domenica 15 novembre 2020)Jr. è tornato adre il celebredi, stavolta per una buona causa legata ai Metallica: ecco il video. Iron Man torna adre il. Questa volta perJr. hato il celebre accessorio diper mostrare il suo sostegno a Helping Hands 2020. All Within My Hands è la fondazione benefica dei Metallica che prende il nome dal loro celebre singolo e si impegna per sostenere l'istruzione, combattere la fame e fornire servizi locali alle persone ...