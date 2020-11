Atp Finals, Nadal travolge Rublev in due set (Di lunedì 16 novembre 2020) Esordio vincente per Rafa Nadal al Masters di Londra: lo spagnolo ha distrutto il russo Andrey Rublev per 6-3 6-4 in un match senza storia. Da una parte un Rublev senza più energie dopo una stagione ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 16 novembre 2020) Esordio vincente per Rafaal Masters di Londra: lo spagnolo ha distrutto il russo Andreyper 6-3 6-4 in un match senza storia. Da una parte unsenza più energie dopo una stagione ...

SuperTennisTv : ?? IMMENSO JANNIK, CAMPIONE AL #SOFIAOPEN?? Primo titolo #ATP in carriera ad un anno dalle #NextGenATP Finals. Pri… - angelomangiante : Il vero sogno a Londra lo sta vivendo alle Atp Finals Luciano #Darderi campione d'Italia under 16 e tra i più forti… - Coninews : Un trionfo storico. ?? Un anno dopo il successo alle Next Gen ATP Finals, al #SofiaOpen Jannik #Sinner è diventato,… - oplaa : @matteosalvinimi @nonelarena Sorry PSV(PALLONE SGONFIATO VERDE), ci sono le Finals ATP. Sufficiente come scusa per… - zazoomblog : LIVE – Nadal-Rublev 6-3 0-0 Atp Finals 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Nadal-Rublev #Finals #2020:… -