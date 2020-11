Antonello Falqui | lo Studio 1 ora porta il suo nome

Leggi su tvblog

(Di domenica 15 novembre 2020) Nel primo anniversario della scomparsa, la Rai intitola lo1 di Via Teulada ad, regista che ha fatto non solo la storia della tv in Italia ma ne ha di fatto definito un codice televisivo capace di smarcarsi dai canoni cinematografici e scoprire le vere potenzialità del mezzo. La scelta di dedicargli lo storico1 è più di un omaggio da anniversario, ma il ringraziamento per aver scritto il varietà della Rai degli esordi e per aver definito un manuale di regia che in pochi, oggi, dimostrano di aver studiato e soprattutto capito, adottato e arricchito. Il Musichiere (1957), Giardino d’inverno (1961), Canzonissima (1958, 1961 – 1966, 1968-69),Uno (1961-1963, 1965-66, in cui la scenografia fu tanto protagonista quanto gli artisti ...