Anche l'Abruzzo verso il lockdown: in arrivo l'ordinanza per chiudere scuole e centri commerciali (Di domenica 15 novembre 2020) Nel sistema di chiusure a scacchiera in cui è entrata l'Italia ora c'è un'altra regione che si sta preparando a mettersi in quarantena. Secondo l'agenzia stampa Ansa, il governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio (Fratelli d'Italia) sta preparando un'ordinanza che prevede la chiusure di tutte le scuole e dei centri commerciali. Le nuove restrizioni entreranno effettivamente in vigore tra martedì e mercoledì. La data fissata per la fine di queste chiusure è il 3 dicembre. Non è escluso che le misure siano ancora più dure e prevedano Anche restrizioni per negozi e spostamenti. Marsilio e gli assessori reginali domani incontreranno le parti sociali, i sindacati, le categorie produttive e l'Anci per raccogliere tutti i pareri prima ...

