ALD Automotive - Presentato il piano Move 2025

Leggi su quattroruote

(Di domenica 15 novembre 2020) L'autunno 2020 porta in dote una serie di nuovi piani strategici quinquennali dalle grandi multinazionali del noleggio a lungo termine. Dopo la presentazione delArval Beyond, tocca ora ad ALD, azienda del gruppo Société Générale, illustrare, il programma con cui la società francese vuole trasformarsi in un fornitore di mobilità a tutto tondo. Il tutto senza dimenticare il core business della gestione di auto aziendali, per il quale aumenterà di importanza la parte del remarketing, con l'usato pronto anche per il rinoleggio. ALD prevede infatti che circa il 30% dei suoi veicoli usati sarà venduto o rinoleggiato ai privati, per un totale di 125.000 mezzi: una buona opportunità di crescita, anche dei ...