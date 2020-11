Albano Carrisi e le dolcissime rivelazioni su Romina: cosa facevano durante le pause (Di domenica 15 novembre 2020) Albano Carrisi, in un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, ha parlato dell’ex moglie Romina Power, e dei dettagli che lo hanno portato ad innamorarsi di lei Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Al Bano Carrisi (@Albano Carrisi) “Romina Power? Tra un ciak e l’altro faceva la…“: rivelazioni inedite, da parte di Albano, … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 15 novembre 2020), in un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, ha parlato dell’ex mogliePower, e dei dettagli che lo hanno portato ad innamorarsi di lei Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Al Bano(@) “Power? Tra un ciak e l’altro faceva la…“:inedite, da parte di, … L'articolo proviene da YesLife.it.

Giangiology : Oggi vorrei solo ascoltare in loop: “Amanda è libera”, masterpiece del nostro grande artista e vanto nazionale Al Bano, nato Albano Carrisi! - ElenaIncarnato : @THEVOICE_ITALY ma @carrisi_jasmine cosa ci fa ?figlia di #albano qui c’è lo zampino di @LeccisoLoredana - tempoweb : Jasmine Carrisi la nuova sfida in tv è con papà Al Bano - japanjappo01 : @vitaindiretta @BrunoVespa @milly_carlucci DOMANDATE A @BrunoVespa COSA FACEVA IN PUGLIA AI PRIMI GIORNI DEL MESE… - japanjappo01 : @vitaindiretta @BrunoVespa DOMANDATE A @BrunoVespa COSA FACEVA IN PUGLIA AI PRIMI GIORNI DEL MESE DI LUGLIO A UN P… -