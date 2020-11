Addio al portiere Ray Clemence | ha fatto la storia del Liverpool

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 15 novembre 2020) È morto Rayfortissimodel, del Tottenham e della Nazionale inglese in cui ha duellato per tantissimo tempo con Peter Shilton. Ma, soprattutto, è stato una leggenda dei Reds. Aveva 72 anni, è morto dopo una battaglia di 15 anni con il cancro. Colha collezionato 665 presenze, è quarto nella classifica di presenze di tutti i tempi del, pari merito con Emlyn Hughes. A portarlo tra i Reds fu Bill Shankly che lo acquistò dallo Scunthorpe United nel 1967 per 18mila sterline. Colha vinto tre Coppe dei Campioni, cinque campionati, due Coppe Uefa, una FA Cup e una Coppa di Lega. Col Tottenham ha vinto un’altra Coppa Uefa (la terza) e una FA Cup. In Nazionale ha ...