Calcio | salta per Covid Romania-Norvegia di Nations League

AGI - L'Uefa ha annullato la partita di Nations League fra Romania e Norvegia, in programma domani a Bucarest, dopo che le autorità di Oslo hanno vietato alla nazionale scandinava di partire per il caso di Covid-19 del difensore Omar Elabdellaoui. "La partita non si puo' giocare", ha spiegato la federazione europea sul suo sito. Il ministero della Salute norvegese aveva bloccato la partenza dei calciatori dopo il tampone positivo del terzino destro Elabdellaoui che gioca in Turchia nel Galatasaray, minacciando di reagire "con forza" qualora la nazionale avesse insistito per disputare la partita con la Romania.

ROMA - Con 29 casi positivi di Covid, la nazionale di rugby figiana non è decisamente nelle condizioni migliori per scendere in campo. E dopo l’annullamento del match di venerdì scorso a Parigi con la ...

Genoa: Zapata torna negativo, domani viste idoneità

Buone notizie in casa Genoa. Cristian Zapata, il difensore colombiano risultato positivo al Covid, prima della sfida con la Roma è tornato negativo. (ANSA) ...

