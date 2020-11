Spid 2020: dal 15 novembre nuove regole per i servizi online del Ministero del Lavoro. Istruzioni (Di venerdì 13 novembre 2020) A partire dal 15 novembre 2020 non è più possibile accedere ai servizi digitali del Ministero del Lavoro utilizzando sistemi di autenticazione diversi da Spid 2020. Il passaggio, oggetto di apposita circolare ministeriale n. 2721 del 1º settembre 2020, era inizialmente previsto per il 15 marzo scorso. L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ne ha tuttavia impedito l’avvio, slittato al 15 novembre. Prima del passaggio a Spid come unica utenza di accesso, per i servizi del portale ClicLavoro era necessario munirsi di: Credenziali del portale ClicLavoro; PIN INPS. Da ultimo, l’accesso era consentito agli utenti dei social network ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 13 novembre 2020) A partire dal 15non è più possibile accedere aidigitali deldelutilizzando sistemi di autenticazione diversi da. Il passaggio, oggetto di apposita circolare ministeriale n. 2721 del 1º settembre, era inizialmente previsto per il 15 marzo scorso. L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ne ha tuttavia impedito l’avvio, slittato al 15. Prima del passaggio acome unica utenza di accesso, per idel portale Clicera necessario munirsi di: Credenziali del portale Clic; PIN INPS. Da ultimo, l’accesso era consentito agli utenti dei social network ...

