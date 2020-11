Coronavirus - Campania e Toscana diventano zone rosse, altre tre Regioni arancioni (Di venerdì 13 novembre 2020) Cambia ancora la mappa della crisi sanitaria in Italia: dal 15 novembre, infatti, Campania e Toscana diventano zone rosse, mentre Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche passano dal giallo all'arancione. L'ultimo monitoraggio dell'ISS (Istituto Superiore di Sanità) e del ministero della Salute ha portato a una riclassificazione dei territori nelle fasce di rischio per la pandemia da Covid-19: quelle che determinano il "colore" delle Regioni e, di conseguenza, le limitazioni nelle attività e negli spostamenti disposte per il contenimento dei contagi. Dopo aver consultato gli ultimi dati, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato in serata una nuova ordinanza con validità a partire da domenica prossima.Doppio salto della Campania. ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 13 novembre 2020) Cambia ancora la mappa della crisi sanitaria in Italia: dal 15 novembre, infatti,, mentre Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche passano dal giallo all'arancione. L'ultimo monitoraggio dell'ISS (Istituto Superiore di Sanità) e del ministero della Salute ha portato a una riclassificazione dei territori nelle fasce di rischio per la pandemia da Covid-19: quelle che determinano il "colore" dellee, di conseguenza, le limitazioni nelle attività e negli spostamenti disposte per il contenimento dei contagi. Dopo aver consultato gli ultimi dati, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato in serata una nuova ordinanza con validità a partire da domenica prossima.Doppio salto della. ...

DPCgov : #15novembre #Coronavirus Sei un medico specializzato in anestesia e rianimazione, malattie infettive, malattie dell… - repubblica : Coronavirus, Campania e Toscana diventano rosse, salgono a nove le regioni arancioni - petergomezblog : Covid, altre 5 Regioni diventano arancioni: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria. Martedì focus sulla Camp… - mario_secondo : RT @DPCgov: #15novembre #Coronavirus Sei un medico specializzato in anestesia e rianimazione, malattie infettive, malattie dell’apparato re… - me_desaparecido : RT @DPCgov: #15novembre #Coronavirus Sei un medico specializzato in anestesia e rianimazione, malattie infettive, malattie dell’apparato re… -